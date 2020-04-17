Çağrı ‘Dip’ ile yenilendi

Göz önünde olmadan, kendi müziğini üretmeye devam eden isimlerden biri olarak tanınan Çağrı, ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı ile dinleyicisi ile buluştu.

“DİP” adını taşıyan şarkının sözü Sezen Aksu'ya bestesi ise Sezen Aksu'nun yanı sıra Ozan Bayraşa'ya ait. Fakat yeni single çalışmasının Çağrı açısından bir ilki daha var: Genç müzisyenin şarkıdaki yeni vokal yorumu, sound'u ve klipteki tarzı da dikkat çekiyor.

Kendisinin daha önceki yorumlarından çok daha farklı bir Çağrı'yı duyduğumuz şarkının düzenlemesinde ise yine, müzikal kalitesi ve yeni soundları ustalıkla pop müziğe kazandırmasıyla bilinen Ozan Bayraşa'nın imzası bulunuyor.



‘YALAN DÜNYADA MUTLULUK OLDU’

Çağrı yeni şarkısı ile ilgili şunları söyledi: “Sezen Aksu, içinde büyüdüğüm ailenin en önemli parçalarından biri. Fakat genelde kendi şarkılarımı yazmaya gayret ettiğim için onun bir şarkısını söyleme fırsatım olmamıştı. İlk kez buna cüret ettim; hemen aile kartımı kullandım ve şarkıyı kaptım. Şarkıda söylendiği gibi şu yalan dünyada, bir mutluluk oldu bana. Yorumumda farkedebilecek yenilikler biraz da bu şarkının bendeki özel yerinden…Ozan'ın da benden yeni bir ses çıkarmak konusunda katkısı çok oldu. Aslında epey zaman olmuştu şarkı biteli. Karantina günlerine denk gelince, bekletsem mi diye düşündüm. Sonra “üretim hayata bağlar, belki bir güzellik olur” deyip, paylaşmak istedim.”



‘Dip’ , Ozan Bayraşa’nın öncülüğünde kurulan UBM etiketiyle 17 Nisan tarihinde tüm dijital platformlarda, video klibi ise Çağrı YouTube kanalı ve tüm müzik kanallarında yerini aldı.