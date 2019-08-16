Cahit Berkay merak edilenleri cevaplayacak
Moğollar grubunun kurucusu, efsane müzisyen Cahit Berkay, Kadıköy’de Mecra’da dinleyicilerle buluşacak. Berkay, bu buluşmada müzik kariyerini, sanat dünyasındaki dostlukları, son dönemde Türkçe müziğin geldiği durumu konuşacak.
Berkay, Ayça Han ve Burak Abatay'ın sunuculuğunu yapacağı etkinlikte seyircilerin de katıldığı soru-cevap bölümünün ardından ardından şarkılarından birkaçını seslendirecek.
Etkinlik 10 Eylül Salı günü 21.00'de Mecra'da gerçekleşecek.