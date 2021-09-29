Cahit Berkay ve Arif Sağ’ın MESAM üyeliği düşürüldü

Coşkun Sabah ve Recep Ergül'ün başvurusu üzerine Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeliği düşürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM ) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla, Recep Ergül öncülüğünde Coşkun Sabah, Suat Suna, Vedat Çetinkay, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı.

Mahkeme, MESAM üyelerini haklı bularak MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu’nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.

Arif Sağ ve Cahit Berkay’ın da MESAM üyeliği düşürüldü.

GENEL KURULA DAVA AÇMIŞLARDI

MESAM’ın 31 Mayıs 2018’de, Sümer Ezgü'nün divan başkanlığındaki olaylı genel kurulunun iptali için Recep Ergül ve MESAM üyeleri dava açmıştı.



MESAM’ın 9. Genel Kurulu, 31 Mayıs 2018’de yapılmış, Genel kurul, 1 gün önce, Arif Sağ ve ekibinin ihraç edilmesi nedeniyle gergin başlamıştı.

Yeni Divan Kurulu Başkanı Sümer Ezgü, ihraç edilen Arif Sağ, Cahit Berkay ve diğer müzisyenlerin MESAM’a dönmesi için oylama başlatmıştı.

Üyelerin yüzde 62’si, Sağ, Berkay ve müzisyenlerin dönmesi yönünde oy kullanmıştı.

İhraç edilen üyeler, genel kurul salonuna girmesi üzerine Bakanlık tarafından kayyum olarak atanan Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici kurul, sonuçlara itiraz ederek salonu terk etmişti.