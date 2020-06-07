Cahit Zarifoğlu 33. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte Cahit Zarifoğlu’nun hayatı…

Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara'da doğdu. Genç yaşta yazdığı birçok eser ile Türk edebiyatında önemli yer edinen Cahit Zarifoğlu ölümünün 33. yılında anılıyor. Peki Cahit Zarifoğlu kimdir? İşte Cahit Zarifoğlu'nun hayatı ve eserleri...

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu, 33. ölüm yıldönümünde de eserleriyle birlikte anılıyor. İşte genç yaşta hayatını kaybeden Cahit Zarifoğlu’nun hayatı ve kimdir sorusunun yanıtı…

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş´ta tamamladı.

İçe kapanıklığına, dalgınlığına, zeki olmasına karşın alabildiğine inatçıydı. Lise yıllarında arkadaşlarına cebir, geometri dersleri verdi. Fakat bir yıl edebiyat ve cebir derslerinden, iki yıl da yalnız cebir dersinden sınıfta kaldı. İnat etti ve kitapların kapağını açmadı. Edebiyat sınavına girer, hiç bir soruya cevap vermedi. Cebir sınavlarında da aynı tutumu sürdürdü. İşte bu süreçte bir yandan şiir yazarken bir yandan da mahalli gazetelerde çalışmaya başladı.

Yine lise yıllarında güreş sporuna ilgi duydu ve Maraş Güreş Kulübüne kaydoldu. Çok iyi güreş tutan Zarifoğlu, lise son sınıfta pilotluğa merak saldı; Pilot olma sevdasına kapılan Zarifoğlu. Sonunda bir yolunu bulup Türk Kuşu Kampı´na katıldı. Üç ay kurs gördü ve C brövesini aldı. Planörle uçtu ve motorsuz uçak kullanmaya başladı.

Ayrıca lise yıllarında okul dergisi olan “Hamle”de şiirleri yayınlandı sonra da İstanbul´daki edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. 1959 yılında Maraş´ta bir yıl vekil öğretmenlik yapan Zarifoğlu, akabinde Maraş Lisesi´ni arkadaşlarından üç yıl gecikmeyle bitirdi ve 1961 yılında İstanbul´a geldi.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu. Bir yandan üniversite öğreniminin yanı sıra şiir yazmayı da sürdürdü, bir yandan da hayatını sürdürmek için çalışmaya başladı. Yol Dergisi´nde musahhihlik yaptı (1964). Bâb-ı Âli´de Sabah Gazetesi´nde teknik sekreter olarak çalıştı. (1967).

Zarifoğlu´ nun, kendine ait tutkuyla bağlandığı çok şey vardır. İnsanlara kayıtsızlığına, umursamazlığına karşı sevdiklerini de tutku derecesinde sever, bağlanır. Şair, serüvenci, girişimci ve “gezginci” bir ruha sahiptir. Çünkü bu süreçte otostopla Avrupa´nın belli başlı ülkelerini bir uçtan diğer uca gezer, dolaşır; dostlar edinir (1967).

Şiirlerini Papirüs, Yeni Dergi, Türk Dili ve Soyut gibi edebiyat dergilerinde yayımlar. Nihayet söz konusu edebiyat dergilerinde yayınlanmış olan şiirlerini kitaplaştırmak ister. Borç dert, aç kalma pahasına şiirlerini kitaplaştırır: “İşaret Çocukları”… (1967).

Şair´in, “İşaret Çocukları”yla başlayan şiir serüveni “Yedi Güzel Adam”la sürmüş ve “Menziller” de odaklanmıştır.

1986´da ise, şairin son şiir kitabı olan “Korku ve Yakarış” yayınlanır. Böylelikle hayatın bütün inceliklerini kuşanmış bir zarif yürek, bir şiirsel yürek olarak Menziller´ den sonra “Korku ve Yakarış” ın şiirini yazmıştır. Yaşamak´ la ölüm arasında korku ve ümidi bir yay gibi geren, gerdikçe daha bir zarifleşen, şiirleşen ve gizemli bir dünyanın fotoğrafını çekmeye başlayan şair, ermiş katmanlarında yol alır. Şair, 1987 yılı başında hastalanır ve 7 Haziran 1987´de hayatını kaybeder.

Cahit Zarifoğlu Eserleri

Şiir:

İşaret Çocukları

Yedi Güzel Adam

Menziller

Korku ve Yakarış

Hikâye:

İns

Çocuk Hikayeleri:

Serçekuş

Katıraslan

Ağaçkakanlar

Yürekdede ile Padişah

Küçük Şehzade

Motorlu Kuş

Kuşların Dili

Çocuk Şiirleri:

Gülücük

Ağaçokul (Çocuklara Afganistan Şiirleri)

Roman:

Savaş Ritimleri,

Ana

Günlük:

Yaşamak

Deneme:

Bir Değirmendir Bu Dünya

Zengin Hayaller Peşinde

Tiyatro:

Sütçü İmam