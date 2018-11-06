Çakallarla Dans’taki büyük aşk devam ediyor

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Servet karakterini canlandıran İlker Ayrık, filmdeki aşkıyla ilgili “Servet'in Fatma'ya olan aşkı onu ‘çakal’ olmaya itiyor aslında biraz ama onların tutkulu aşkına değer. Biz Didem'le bu iki karakteri canlandırırken çok eğleniyoruz. Seyirciye de bu doğallık yansıyor bence” dedi.

Fatma karakteriyle sinemaseverlerin büyük beğenisini toplayan Didem Balçın ise, “İlker'le çok iyi bir ikili olmamız aslında bu aşkın tutkulu ve aynı zamanda bu kadar komik olmasının nedeni… İlker ve benim bu kadar uyumlu olmamızın bir diğer nedeni ise karakterleri çok seviyor ve onlara inanıyor olmamız. Senaryoda tüm bu uyum ve tutkuyu yansıtabildiğimiz rehberimiz” ifadelerini kullandı.



Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures'ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği film 8 Kasım Perşembe günü vizyonda…



FİLMİN KONUSU

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan'ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan'la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan'la kızı Leyla'yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço'nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.