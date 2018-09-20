Cam Festivali başlıyor

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, ‘Camın Büyüsü’ sloganı ile düzenlendiği Uluslararası Cam Festivali’nin 6. gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 26-30 Eylül tarihinde yapılacak olan 6’ncı Uluslararası Cam Festivali, Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan sıcak cam atölyelerinde düzenlenecek.

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Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR

Amerika, Hollanda ve Almanya'dan bilim insanları ve sanatçıların katılacağı 6'ncı Uluslararası Cam Festivali, 26 Eylül 2018 Çarşamba Günü başlayacak. Bu yıl diğer festivallerden ayrı olarak, festival kapsamında Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi'nde Kadir İstifçi Fotoğraf Sergisi düzenlenecek. Festival boyunca bilim insanları ve sanatçılar tarafından üretilecek olan cam eserler, 30 Eylül 2018 Pazar Günü Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek olan açılışın ardından sergilenmeye başlayacak.

6'ncı Uluslararası Cam Festivali'ne katılacak olan bilim insanı ve sanatçısını isimleri şöyle; Alexis Silk (Amerika), Josja Caecilia Schepman (Hollanda) ve Simone Fezer (Almanya).