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Cambaz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cambaz mı, canbaz mı?
Cambaz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cambaz mı, canbaz mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘cambaz’dır. Cambaz mı, canbaz mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 6 Ocak 2020 - 10:28

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘cambaz'dır.

CAMBAZ NE DEMEK:

1- Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat.

2- At alıp satan veya yetiştiren kimse.

3- Usta, becerikli kimse.

4- Osmanlı Devleti’nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik.

5- Kurnaz, hileci, hilekâr.

CAMBAZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin cambaz mı, canbaz mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cambaz şeklinde olmalıdır.

canbaz (Yanlış kullanım)
cambaz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok cambaz bir insandır, pek güvenme derim.”

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Son güncelleme: 10:29 - 06.01.2020
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