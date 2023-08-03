Camhane Sanat Merkezi’nin tahliyesi ertelendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde Balat'ta bulunan Modern Cam Sanat Merkezi'nin tahliyesi 14 Ağustos'a ertelendi.

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Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi’nde 2006 yılında restore edilen tarihi bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan protokolle Modern Cam Sanat Merkezi ‘Camhane’ ismiyle faaliyete göstermeye başladı.

17 yıldır faaliyet gösteren Camhane’ye 2 yıl önce İBB tarafından tahliye davası açıldı ve binanın etrafı kapatıldı.

25 Temmuz’da verilen ilk tahliye kararı, Fatih Kaymakamlığı’nın kararıyla 3 Ağustos’a ertelendi.

Kaymakamlık yetkilileri ve İBB zabıta ekiplerinin tahliye için geldiği Camhane’de taşınma sürecinin tamamlanmaması üzerine tahliye için 14 Ağustos’a kadar ek süre verildi.

Yetkililer erteleme kararını tebliğ ettikten sonra sanat merkezinden ayrıldı.

Sanatçı Yasemin Aslan Bakiri ise, 7 günlük sürenin yetersiz olduğunu söyleyerek karara tepki gösterdi.

“BU SÜREÇ BİR DAVA SÜRECİNE GİRDİ”

Cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, “Çok atıl olan bu binayı o dönemin Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a sundum ve o da çok heyecanlandı. Sosyal proje kapsamında bu binanın restorasyonuna başlandı. Benim maddi ve manevi katkılarımla, İBB’nin de katkılarıyla böyle bir cam sanat merkezi meydana getirildi. Burada sanat merkezi kurulduktan sonra sosyal projeler yapıldı. Kadınlarla çocuklarla ve yine belediyeyle bağlantılı olarak farklı gruplarla çalışmalar yapıldı” dedi.



Bakiri, “Bu yer yapılırken bir protokol yapılıyor. O protokol belli bir süre sonra bittikten sonra ben talep etmeme rağmen yeni İBB yönetimiyle birlikte uzatılmadığını öğrendim. Bana tebligatlar gelmeye başladı. Bu süreç bir dava sürecine girdi ve 2 yıldır etrafını metal örgülerle kapattılar ve burası artık işlev olmayacak bir duruma dönüştü. Bunun mücadelesini çok verdim. Buranın bir sanat merkezi olarak kalması ve İBB ile işbirliği yapmak için çok talepte bulundum. Birlikte çalışmak istedim, birlikte onlarla projeler yapmak istedim. Burasının ‘Camhane’ olarak sürdürülmesini çok arzuladım ama maalesef yetkililer farklı projeler, farklı tasarrufları olduğunu ileterek olmayacağını ilettiler ve bir hukuki sürece girildi. Hukuki süreçte de farklı gelişmeler oldu” diye konuştu.

Kendisine bir tebligat geldiğini belirten Bakiri “Bana bir tebligat geldi ve 7 günlük bir tebligattı. Yetkililere mektuplar, mailler yazdım, telefonlar açtım ama maalesef kapı duvar. Şimdi tekrar bir 7 günlük bir süre daha aldık. Ama 17 yılda kurulan bir merkezin 7 günde boşaltılabilmesi imkansız. Tek istediğim yeterli bir süre verilip benim buradan güvenli bir şekilde eserleri, buradaki aletleri taşımaktı. Tamam, hukuki süreç tamamlandı ama bir de manevi insani bir süreç var” ifadelerini kullandı. (DHA)