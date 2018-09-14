Can Bonomo’dan Türkiye’de bir ilk! Klibini hayranları çekti

Alternatif müziğin başarılı ve sevilen temsilcilerinden Can Bonomo, Kainat Sustu albümün 'Keyfim Kaçık Acık' şarkısıyla bir ilke imza attı. Hayranlarından konserlerde çektikleri görüntüleri kendisine iletmesini isteyen Bonomo, böylece yönetmenlik koltuğuna hayranlarını oturtmuş oldu.

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Klibin yönetmenliğini hayranlarıyla beraber gerçekleştiren Can Bonomo, hayranlarının çektiği videoları, klibinde kullandı.Aynı zamanda konserdeki performans kaydıyla birlikte kurgusunu yapan sanatçı, albümdeki şarkının versiyonu yerine konserdeki performansını kullanmayı tercih etti. Can Bonomo, binlerce video arasından seçilen görüntülerle hazırlanan klip ile ilgili duygularını ise şu sözlerle anlattı:

“Keyfim Kaçık Acık şarkımıza klip çekmemize yardım etmenizi rica etmiştik. Sayenizde konserlerimizden çekilmiş binlerce görüntümüz oldu. Yönetmenliğini dinleyicilerimizin bizzat üstlendiği klibimiz çıkıyor. Türkiye’de bir ilke daha imza atmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.”

Söz ve müziği Can Bonomo’ya, düzenlemesi ise Can Saban’a ait olan Keyfim Kaçık Acık şarkısının video klibi tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yerini aldı.