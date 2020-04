Can Gox’tan İngilizce şarkı

Türkiye’nin güçlü ve özgün vokallerinden Can Gox, yeni şarkısı ‘Only The Pain’i dinleyicilerle buluşturdu.

Can Gox’un yeni şarkısı Only The Pain, Universal Müzik Türkiye ve 1877pm iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Can Gox, sözleri ve bestesi James Önder'e, düzenlemesi de Erdem Tarabuş'a ait olan bu şarkısını bir şehir şarkısı olarak tanımlıyor.

SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR

Can Gox, bu şarkıyla birlikte corona virüsü salgını sebebiyle öncelikle tüm sağlık personeline olmak üzere, hayat döngüsünü sürdürebilmemiz için temel gıda malzemelerimizin tedarik aşamasında emek vererek toplum adına çalışan herkese teşekkürlerini de bu şarkı vasıtasıyla ilettiğini belirtti.