Can Gürzap hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Sanat dünyasının büyük kaybı…
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen Can Gürzap hayatını kaybetti…
79 yaşındaki Gürzap, uzun bir süredir aort anevrizması tedavisi görüyordu.
“YATTIĞINIZ YER NUR OLSUN”
Gürzap’ın vefatını Armağan Çağlayan duyurdu. Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, “Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun” ifadelerini kullandı.
BAKAN ERSOY’DAN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Can Gürzap, Can Gürzap’ın vefatının ardından şu mesajı paylaştı:
“Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
“YAPTIĞIMIZ İŞE HEP AŞKLA SARILDIK”
2018 yılında Sakarya’da motosiklet çarpması sonucu ciddi bir kaza geçiren, iyileştikten hemen sonra “Hanımefendinin Ziyareti” adlı oyunu yöneten usta oyuncu, “Sanatta ve tiyatroda her türlü zorluk olabilir. O sanat neyse, ona aşkla sarılın ki bize öyle öğretildi. Biz yaptığımız işe hep aşkla sarıldık ve bu aşk bizi çok mutlu eden bir aşktır. Hele de tiyatro aşkıysa bu” demişti.
Can Gürzap’ın kızı Ayşe Gürzap geçen yıl eski CHP Milletvekili Cihangir İslam ile nikah masasına oturmuştu.
“BİR DÜŞÜNCE ADAMI VE ÖĞRETMEN”
Can Gürzap’ın ölümü meslektaşlarını da yasa boğdu:
Ali Poyrazoğlu: Çok önemli, değerli bir oyuncu, bir düşünce adamı ve bir öğretmen kaybettik. Hepimizin başı sağolsun.
Ayşegül Aldinç: Can Gürzap'ı kaybetmişiz. Onu tanımak ve üç kez aynı projede oynamak mutluluğuna erişmiştim. Geriye anılar kaldı… Hayat çok kısa ve beklenmedik acı haberlerle dolu. Çok üzgünüm…
Ali Aksöz: Can abi Medcezir'den hatırımda kalan en güzel insanlardan biriydi. Onun duayenliğini, neşesini, yol göstericiliğini unutmam mümkün değil. Benim için koskoca Can Gürzap'la aynı seti ve sahneleri paylaşmış olmak bir şans. Huzur içinde uyusun, ailesine sabır diliyorum.
Oyuncular Sendikası: Değerli meslektaşımız Can Gürzap hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.
CAN GÜRZAP KİMDİR?
26 Mayıs 1944’te İstanbul’da doğdu. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap’tan alan sanatçı, 1962’de Kadıköy Maarif Koleji’ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.
Londra’da Central School of Speech and Drama’da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.
Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT’de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. Çiftin Ayşe ve Elif adında iki kızı oldu. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.
Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı) da yapan sanatçı pek çok sinema ve dizide rol aldı.
DİZİLERİ VE FİLMLERİ
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017)
- Medcezir (2013-2015)
- İffet (2011)
- Kurtlar Vadisi Pusu (2007-2012)
- Aşk Beklemez (2006)
- Rüyalarda Buluşuruz (2006)
- Halk Düşmanı (2004)
- Aşkımızda Ölüm Var (2004)
- Seni Yaşatacağım (2003)
- Aşk ve Gurur (2002)
- Beyaz Yalanlar (2000)
- Yorgun Ölüm (1994)
- Bir Aşk Uğruna (1994)
- Yorgun Savaşçı (1993)
- Ağrıya Dönüş -(1993)
- İlk Aşk (1991)
- Ateşten Günler (1987)
- Yangın (1984)
- Metres (1983)
- Kartallar Yüksek Uçar (1983)
- Yorgun Savaşçı (1979)
- Yaşam Kavgası (1978)
- Sırça Kümes (1977)
ROL ALDIĞI OYUNLAR
- Kim Bu Adam?: Sébastien Thiery – Tiyatro Diyalog – 2011
- Evliliğe Gelince: Leslie Stevens – Tiyatro Diyalog – 2010
- Bana Bunu Yapma: Richard Baer – Tiyatro Diyalog – 2009
- Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot – Tiyatro İstanbul – 2007
- Salıncakta İki Kişi: William Gibson – Tiyatro Kedi – 2006
- Yarım Bardak Su: Tarık Günersel – Tiyatro Kedi – 2004
- Taraf Tutmak: Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
- Bu Adreste Bulunamadı: Kressmann Taylor – Tiyatro İstanbul – 2002
- İdeal Koca: Oscar Wilde – Tiyatro İstanbul – 2000
- Sanat: Yasmina Reza – Tiyatro İstanbul – 1996
- Amadeus: Peter Shaffer – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1983
- Beyaz At: Henrik Ibsen – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982
- Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980
- Sırça Kümes: Tenese Wiliams – Ankara Devlet Tiyatrosu
- Yalancı (oyun): Carlo Goldoni – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976
- Öfke: John Osborne – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972
- Chaillot’daki Deli: Jean Giraudoux – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972
- Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1971
- Öfke: Slowomir Mrozek – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1970
- Andromak: Jean Racine – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1968
- Akad’ın Yayı: Güngör Dilmen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1967
- Yakut Balık: Sevgi Sanlı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966
YÖNETTİĞİ OYUNLAR
- Bana Bunu Yapma
- Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot Tiyatro İstanbul – 2006
- Amadeus: Peter Shaffer – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
- Taraf Tutmak: Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
- Terlik (oyun) “Relativeli Speaking”: Alan Ayckbourn Tiyatro İstanbul – 2001
- Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1998
- Yeşil Papağan Limitet: Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1994
- Kedi Oyunu: İstvan Orkeny – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1992
- Düdüklüde Kıymalı Bamya: Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1991
- Yangın Yerinde Orkideler: Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1989
- Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirendello – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1988
- Sahibinin Sesi: Sevim Burak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1986
- Julius Caesar: William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1985
- Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980
- Deli Dumrul: Güngör Dilmen – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1979
- Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979
- Pof’la Paf: Ergun Sav – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1978
- Yelpaze (oyun): Oscar Wilde – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
- Kedi Oyunu: Istvan Orkeny – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1975