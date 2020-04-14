Can Kazaz’ın yeni albümünden ilk şarkı yayında

“Yuken” albümüyle RnB tarzına yönelen Kazaz, kendi orijinalliği ile bu tarzı harmanlayarak şarkıyı bizlere sunuyor. Şarkı sözleri zaman zaman melankoliye daha yakın bir çizgide olan Can Kazaz'ın bu parçada da benzer bir ruh hali yakaladığını söylemek mümkünken müziğin gittikçe yükselen ve neşelendiren bir enerjiye de sahip olması Sabahlar'ı çok özel bir yere konumlanıyor.

Şarkı her şeye rağmen keyiflenmek gerektiğini, dans edebileceğimizi, hayatın devam ettiğini hissettiriyor. “Ağrılarımız bizimle olduğu için yalnız değiliz.” ifadesiyle de dinleyenleri gülümsetiyor.

Can Kazaz'ın önümüzdeki aylarda çıkacak olan “Kızılgerdan” adlı albümünde ‘Sabahlar' da yer alacak ve bu şarkı yeni albümün nasıl olacağının sinyallerini şimdiden veriyor.