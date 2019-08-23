Can Oflaz, ‘Aşk mı Meşk’ mi ile geldi

Can Oflaz, ‘Aşk mı Meşk’ mi ile geldi

Can Oflaz, çok dinlenen Fikrimin İnce Gülü yeniden yorumunun ardından bu kez sözü ve müziği kendisine ait Aşk mı Meşk mi ile müzikseverlerle buluşuyor.

Fikrimin İnce Gülü yorumuyla dizilerde yer alan, son dönemde jüri üyesi olarak Benimle Söyle programında yer alan Can Oflaz, kendine ait ilk çalışması Aşk mı Meşk mi şarkısını dinleyicilere sundu. Düzenlemesinde Gürsel Çelik imzasının dikkat çektiği şarkı ile Can Oflaz, pop müziğe yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Kariyerindeki yeni bir döneme işaret eden Aşk mı Meşk mi, aynı zamanda yeni gelecek şarkıların da habercisi olma özelliği taşıyor.

Yönetmenliğini ve stil danışmanlığını Anıl Can'ın üstlendiği Aşk mı Meşk mi şarkısının klibinde Can Oflaz'ı Cihangir sokaklarında tatlı bir aşkın peşinde izliyoruz. Görüntü yönetmenliğinde Eren Yıldız'ın dikkat çektiği klip, özlenen pop şarkılarının sıcak ve eğlenceli tarafını da yansıtan şarkının bir yansıması olma özelliği taşıyor.