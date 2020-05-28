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Can Yayınları’ndan bağımsız kitabevlerine destek
Can Yayınları’ndan bağımsız kitabevlerine destek
Can Yayınları, bağımsız kitabevlerine destek olmak için bir kampanya başlattı.
Kültür Sanat 28 Mayıs 2020 - 12:25

Can Yayınları, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren bağımsız kitabevlerinin iletişim bilgisini internet sitesinde toplamaya başladı. Yayınevi, internet mağazasına sahip olup okurların kitap temin edebileceği kitabevlerinin iletişim bilgilerini bir araya getirdi.

Bağımsız kitabevlerine verilecek desteğin fark yaratacağına inanan Can Yayınları, bu çalışmaya “Kitabevleri Can'dır” başlığını koydu. Can Yayınları, listede yer almak isteyen kitabevlerinin kendilerine sosyal medya üzerinden mesaj atması çağrısında bulundu.

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