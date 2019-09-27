Can Yayınları’nın sahibinden iktidara İmamoğlu uyarısı

Can Yayınları'nın sahibi Can Öz, iktidara seslenerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun deprem ile ilgili konularda devre dışı bırakılmamasını söyledi.

İstanbul halkı, son günlerde deprem paniği ile yaşıyor. Dün gerçekleşen ve 6 şiddetinde hissedilen deprem korkuları artırdı. Yetkililer, her gün defalarca açıklama yapıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da süreci yakından takip ediyor ve halkı bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Ancak birtakım medya kuruluşları İmamoğlu’nun açıklamalarını yayınlamıyor. Söz konusu durum özellikle sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekmeyi sürdürüyor.

Tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Can Yayınları’nın sahibi Can Öz’dü. Can Öz, bir tweet atarak iktidara seslendi:

“İktidara sesleniyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu devre dışı bırakmaya çalışma oyununu erteleyin. Ölebiliriz, hepimiz ölebiliriz. Bunun ne demek olduğunun farkında mısınız?”