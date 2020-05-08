Can Yılmaz: “AVM’ler açıldı diye gitmek zorunda mısınız?”

AVM’ler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme planı çerçevesinde 11 Mayıs’ta açılmaya başlanacak.

Bu süreçte AVM’lerin erken açıldığına dair birçok eleştiri yapılıyor. Salgının henüz bitmediğine değinen birçok uzman, bu kararın erken olduğunu, salgını yeniden artırabileceğini ifade ediyor.

‘ŞUBATTA DENİZE GİRİYOR MUSUNUZ?’

AVM’lerle ilgili çarpıcı bir açıklama da yazar Can Yılmaz’dan geldi. Konuyla ilgili bir tweet atan Yılmaz, “AVM'ler açılıyor diye sosyal medyada sürekli tepki mesajları görüyorum ve aslında AVM'leri de çok sevmeyen bir toplum olduğumuz anlaşılıyor. Bu mekanlar açıldı diye gitmek zorunda mısınız? Deniz orada duruyor diye şubatta denize giriyor musun?” dedi.