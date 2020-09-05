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Can Yılmaz: Ceza böyle olur!
Can Yılmaz: Ceza böyle olur!
Ünlü yazar Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı gündeme dair dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1980 yılında John Lennon'ı öldüren ve 40 yıldır cezaevinde olan Mark David Chapman'ın şartlı tahliye talebinin bir kez daha reddedilmesinin üzerine Yılmaz, "Ceza böyle olur" dedi.
Kültür Sanat 5 Eylül 2020 - 12:18

Can Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı gündeme dair paylaşımlarında bu kez dünyaca ünlü müzisyen John Lennon’ın katiline dikkat çekti.

Yılmaz’ın paylaşımına konu olan katil ise Mark David Chapman. 8 Aralık 1980 yılında, The Beatles grubunun vokalisti John Lennon’ı evinin önünde öldüren Chapman, şartlı tahliye imkanı olmadan müebbet hapse çarptırılmıştı.

40 yıldır cezaevinde olan Chapman’ın şartlı tahliye duruşması geçen hafta görülmüş, fakat yeni cinayetlere sebep olabileceği nedeniyle talebi bir kez daha reddedilmişti.

Yılmaz’ın, Chapman hakkında yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

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