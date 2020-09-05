Can Yılmaz: Ceza böyle olur!
Can Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı gündeme dair paylaşımlarında bu kez dünyaca ünlü müzisyen John Lennon’ın katiline dikkat çekti.
Yılmaz’ın paylaşımına konu olan katil ise Mark David Chapman. 8 Aralık 1980 yılında, The Beatles grubunun vokalisti John Lennon’ı evinin önünde öldüren Chapman, şartlı tahliye imkanı olmadan müebbet hapse çarptırılmıştı.
40 yıldır cezaevinde olan Chapman’ın şartlı tahliye duruşması geçen hafta görülmüş, fakat yeni cinayetlere sebep olabileceği nedeniyle talebi bir kez daha reddedilmişti.
Yılmaz’ın, Chapman hakkında yaptığı paylaşım ise şu şekilde: