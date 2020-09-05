Can Yılmaz: Ceza böyle olur!

Ünlü yazar Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı gündeme dair dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1980 yılında John Lennon'ı öldüren ve 40 yıldır cezaevinde olan Mark David Chapman'ın şartlı tahliye talebinin bir kez daha reddedilmesinin üzerine Yılmaz, "Ceza böyle olur" dedi.