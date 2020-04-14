Can Yılmaz: “Çocuğa tecavüz eden adama niye düğün yapıyoruz?”

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nde yer aldığı iddia edilen bazı maddeler toplumun büyük tepkisini çekti.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun evliliğinin meşru gösterilmeye çalışıldığını belirten insanlar, sosyal medyada #çocukistismarınınaffıolmaz hashtag’i ile kampanya başlattı.

‘HAPİSTE TUTMAK LAZIM, NİYE DÜĞÜN YAPIYORUZ?’

Konuya tepki gösteren isimlerden birisi de yazar Can Yılmaz oldu. Yılmaz, tepkisini şu mesajla dile getirdi: “13 yaşındaki çocuğa ‘tecavüz’ eden, evlendiyse hapisten çıkıyor. Bu tecavüzden mutlu bir evlilik, sağlıklı çocuklar ve sıcacık bir yuva bekleniyor olmalı. Çocuğa ‘tecavüz’ edeni yıllarca hapiste tutmak lazım niye adama düğün yapıyoruz?”



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