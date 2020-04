Can Yılmaz: ‘Maskem var, önümü görmemek mesele değil’

Can Yılmaz: ‘Maskem var, önümü görmemek mesele değil’

Attığı tweet'ler ile sosyal medyada oldukça ilgi gören yazar Can Yılmaz, bu kez de maske taktığından dolayı buğulanan gözlükleri ile gülümsetti.

Yazar Can Yılmaz, maskesini takıp dışarı çıktı ve takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı. Can Yılmaz’ın fotoğrafı görenleri gülümsetti. Zira maske taktığı için Yılmaz’ın gözlükleri buğulanmıştı. Can Yılmaz, bu durumu kafasına takmadığını şöyle ifade etti:



“Bir maskem olduğu için diğer ayrıntıları kafama takmıyorum, mesela önümü görememek hiç mesele değil…”

Yılmaz’ın bu fotoğrafına birçok takipçisi, “Maske iyi değil” diye yorum yaptı. Yılmaz, bu şekilde yazanlara, “Maskemi devlet verdi (5 Adet) bunu bana değil, ilgili merciilere yazarsanız belki daha iyi maskeler size nasip olur” diye yanıt verdi.