Can Yılmaz: ‘Ölmüş eşek kurttan korkmaz’

Can Yılmaz, yeni normalleşme sürecinde sokakların dolmasını bir atasözü ile eleştirdi.

Corona virüsü salgınında 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme süreci başladı. Sokakların, caddelerin ve yolların insan dolduğu gözleniyor. Uzmanlar peş peşe açıklamalar yaparak, dikkat edilmesi ve mümkün olduğunca sokağa çıkmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

İnsanların bir anda dışarıya akın etmesini eleştiren kişilerden birisi de yazar Can Yılmaz oldu.

Konuyla ilgili bir tweet atan Can Yılmaz, şöyle dedi:

“2,5 ay evde saklanıp, şu anda alabildiğine sokaklarda olmamızı bilimsel olarak açıklayamam ama, bir atasözümüz ile açıklayabilirim, ‘Ölmüş eşek kurttan korkmaz.”



