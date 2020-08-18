Can Yılmaz siyasilerden 52 yıldır ne beklediğini açıkladı

Yazar Can Yılmaz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir mesaj paylaştı ve 52 yıldır siyasilerden ne beklediğini açıkladı.

Can Yılmaz, Twitter’da gündeme dair ilgi çeken mesajlar paylaşmaı sürdürüyor. Yılmaz, son olarak siyasilerden ne beklediğini açıkladı.

“VER BİR 50 LİRA NE VAR YANİ!”

Kısa sürede büyük beğeni toplayan Can Yılmaz’ın mesajları şöyleydi:

“Bir siyasetçiden, ‘Vatandaşımın dünya pasaportu olacak, ülkesinin dışında neler oluyor, nasıl yaşanıyor görecek. Gelir seviyelerini yurt dışında tatil yapacak, gezip görecek seviyeye çıkaracağız, vize problemi olmayan ‘ucuz’ pasaportları olacak’ vaadini 52 yıldır bekliyorum…

En son 7 Mayıs 1995'de bunu okumuştuk, o da Avrupa ile sınırlı bir vaat olarak tozlu raflarda yerini aldı. Yurt dışına çıkmayı lüks olarak gördüğümüzden bir ara 100 dolar alıyorduk kafasını ülkeden çıkarandan, şimdi 50 TL… Ver bi 50 lira ne var yani…

“BİR BÜTÜNDEN BAHSEDİYORUM”

Benim vize sorunum veya başka bir sorunum hiç olmadı. Bir bütünden bahsediyorum, kişilerin şahsi gayretlerinden meydana gelen kazanımlardan değil…

Neyse, biz Cesi‘yi sevelim. Kimsenin umurunda olmayan muhabbetleri boş verelim…”