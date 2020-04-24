Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Donald Trump’ı böyle ti’ye aldı
Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Donald Trump’ı böyle ti’ye aldı
Can Yılmaz ve Zafer Algöz, ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsüne karşı vücuda dezenfektan enjekte edilebileceğine dair açıklamasını ti'ye aldı.
Kültür Sanat 24 Nisan 2020 - 12:43

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsüne karşı yaptığı açıklamalarla alay konusu oldu.

Trump’ın vücuda dezenfektan enjekte edilebileceğine dair açıklamalarını Twitter’dan paylaşan Can Yılmaz, “ABD Başkanı Donald Trump: ‘Hastalara dezenfektan veya temizlik malzemeleri enjekte edebiliriz. Standart dezenfektan yüzeyde virüsü öldürüyorsa kanda da öldürebilir.’ dedi. Bunu, ‘Vardır bir bildiği, yok yere böyle konuşturmazlar başkanı’ diyecek 3 milyar adam geziyor ortalıkta” dedi.

‘ÇAMAŞIR SUYU İÇENE KIZAMAYIZ’

Can Yılmaz’a birlikte program yaptığı usta oyuncu Zafer Algöz’ün cevabı ise okuyanları gülümsetti. Algöz, “Koca Trump bunları söylüyorsa… Çamaşır suyuyla arap sabununu karıştırıp içen vatandaşa kızamayız” ifadesini kullandı.


İLGİLİ HABERCem Yılmaz: Birazcık kork, endişelen