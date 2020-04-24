Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Donald Trump’ı böyle ti’ye aldı

Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Donald Trump’ı böyle ti’ye aldı

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsüne karşı yaptığı açıklamalarla alay konusu oldu.

Trump’ın vücuda dezenfektan enjekte edilebileceğine dair açıklamalarını Twitter’dan paylaşan Can Yılmaz, “ABD Başkanı Donald Trump: ‘Hastalara dezenfektan veya temizlik malzemeleri enjekte edebiliriz. Standart dezenfektan yüzeyde virüsü öldürüyorsa kanda da öldürebilir.’ dedi. Bunu, ‘Vardır bir bildiği, yok yere böyle konuşturmazlar başkanı’ diyecek 3 milyar adam geziyor ortalıkta” dedi.

‘ÇAMAŞIR SUYU İÇENE KIZAMAYIZ’

Can Yılmaz’a birlikte program yaptığı usta oyuncu Zafer Algöz’ün cevabı ise okuyanları gülümsetti. Algöz, “Koca Trump bunları söylüyorsa… Çamaşır suyuyla arap sabununu karıştırıp içen vatandaşa kızamayız” ifadesini kullandı.



