Can Yılmaz’dan AVM uyarısı: Bir hafta gezme ölmezsin

AVM’lerin açık olması, dizi ve film setlerinin aktif olarak çalışması ve maçların ertelenmemesi corona virüsü salgını tehdidini artırıyor. İnsanlar, bu yerlerin kapanması gerektiğini ısrarla vurgularken bir uyarı da yazar Can Yılmaz’dan geldi.

‘HER ŞEY YOLUNA GİRİNCE GİDERSİN’

Bir tweet atan Can Yılmaz, AVM’ye gidenlere şöyle seslendi:

“Halâ AVM'ler açık’ tweetleri gırla gidiyor, iyi de gitme! AVM'ye giden var ki, sistem o kanalı açık tutmak istiyor. AVM'ye gitmezsen ikinci gün kapanır zaten… Her şey yoluna girince bol bol gidersin, ki herkese yetecek AVM'miz var şükür…

#BirHaftaGezmeÖlmezsin”