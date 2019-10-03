Can Yılmaz’dan çarpıcı Hamidiye Su mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait su markası Hamidiye'nin THY ve bir kamu bankası tarafından artık satın alınmayacak olmasına bir tepki de senarist ve oyuncu Can Yılmaz'dan geldi.

Hamidiye Su, bugüne kadar THY’nin iştirak şirketi TGS ve bir kamu bankası tarafından satın alınıyordu. THY ve söz konusu kamu bankası, bundan böyle Hamidiye Su’yu satın almama kararı aldı. Bu kararın arkasında Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesi olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada da birçok kullanıcı bundan böyle özellikle gidip Hamidiye Su alacağını açıkladı. Hamidiye Su ile ilgili bir tepki de senarist ve oyuncu Can Yılmaz’dan geldi.

Can Yılmaz, Hamidiye Su’yun fotoğrafını paylaşarak, şöyle yazdı: “1 aydır düzenli olarak su içmeye başladım. Haftada 1 bardak su içmenin işe yaramadığını geç fark ettim. Sindirim sisteminin iyi çalışması, yumuşak ve parlak saçlar, vücuttan toksinlerin atılması, cildin parlak ve canlı görünmesi ve kilo vermek bonus… 24 saatte 2 şişe.”