Cana yakın nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘cana yakın’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Cana yakın nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘cana yakın’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'cana yakın'dır. Cana yakın mı, canayakın mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘cana yakın’dır.

CANA YAKIN NE DEMEK: Sevimli anlamındadır.

CANA YAKIN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin cana yakın mı, canayakın mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cana yakın şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

canayakın (Yanlış kullanım)

cana yakın (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok cana yakın bir arkadaşımızdı.”