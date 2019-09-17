Cana yakın nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘cana yakın’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘cana yakın’dır.
CANA YAKIN NE DEMEK: Sevimli anlamındadır.
CANA YAKIN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin cana yakın mı, canayakın mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cana yakın şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
canayakın (Yanlış kullanım)
cana yakın (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çok cana yakın bir arkadaşımızdı.”