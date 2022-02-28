Çanakkale Mobil Müze TIR’ı Mardin’de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turunu sürdüren Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Mardin'de ziyarete açıldı.

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Ülkenin dört bir yanında tarihi anlatan eserleriyle şehir şehir gezen Çanakkale Mobil Müze TIR’ı, Mardin’de vatandaşların hizmetine açıldı.

Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda ziyarete açılan TIR, Çanakkale Savaşları’nda yaşananları günümüze aktaran savaş objeleri, materyaller, videolar ve döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Kahramanlarımızın milletimizin zor şartlarda savaşları nasıl kazandıklarını çok güzel bir şekilde çocuklarımıza, gençlerimize anlatmamız lazım. Çünkü bizim mazimizi çok iyi bilmemiz lazım” dedi. (İHA)