Çanakkale mobil müzesi Ankara’da

Çanakkale Savaşı'ndan kalan eşyaların yer aldığı sergiyi taşıyan TIR müze, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne park etti. 2 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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Her gün binlerce yolcunun ortak noktası olan AŞTİ, Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin yer aldığı ve videoların gösterildiği Çanakkale Mobil Müze TIR’ına ev sahipliği yapıyor.



Çanakkale'ye gitmemiş vatandaşlara Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla yollara çıkan “Çanakkale Mobil Müze TIR”, 2 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'e kadar AŞTİ'de gezilebilecek.