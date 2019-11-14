Çanakkale Savaşı Dizisi’nin 23’üncü kitabı

Eser, tarihin gördüğü en büyük ateş gücüne sahip bir donanma tarafından desteklenen İngiliz ordusu ile müttefiklerinin Çanakkale'de, “Avrupa'nın hasta adamı” olarak nitelenen ve henüz iki yıl öncesinde küçücük Balkan devletleri karşısında büyük bir bozgun yaşayan Osmanlılar karşısında neden yenildiğine operatif düzeyde yanıt arıyor.

Çanakkale Savaşı'nın esas olarak sahra ordusu ve kolordu seviyesine odaklanan kitap, iki tarafın harekât komutanlarının nasıl karar aldıklarını; amaçlar, yollar ve araçlar arasında nasıl bir denge kurduklarını; sonucu nasıl etkilemeye çalıştıklarını analiz ediyor.

Asker kökenli bir harp tarihçisi olan yazar Edward J. Erickson, Çanakkale Savaşı'nı Osmanlı Ordusu'nun muazzam bir zafer kazandığını, çünkü İngiliz komutanlar ısrarla yetersiz varsayımlara dayanan kararlar verip harekâtların koordinasyon ve icrasını astlarına bırakırken, Osmanlı komutanlarının operatif düzeyde onlardan çok daha etkili bir komuta-kontrol bilgisi ve uygulaması sergilediklerini ortaya koyuyor.