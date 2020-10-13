Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bingöl’de

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın hayata geçirdiği proje kapsamında Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bingöl’e geldi.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde açılan mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranlar, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objeleri sergilendi. Covid-19 tedbirlerine göre mobil müzeye alınan vatandaşlar, Çanakkale Savaşı’ndaki eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

81 ili gezeceklerini belirten proje koordinatörü Engin Karataş, şöyle konuştu:

* Bu mobil müzemizde kültür ve miraslarımızı tüm insanlarımıza göstermek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik.

* Müzemizde 7 ayrı vitrinde Çanakkale destanını anlatıyoruz. Bütün eserler halkımızın ziyaretine açık bulunmaktadır.

* Bingöl’deyiz. Halkımızın ilgisi çok yüksek. Tüm yaştan ziyaretçilerimiz mobil müzeyi geldi. En çok genç arkadaşlarımızın ilgi gösterdiğini gördük. (İHA)