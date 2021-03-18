Çanakkale Türküsü’nün sözleri zafer günü yeniden gündemde

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, özlemle yad ediyoruz. Onların kahramanlıklarını anlatan birçok şiir yazılmış olsa da Çanakkale Zaferi ile özdeşleşen bir türkü Çanakkale Türküsü…

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğime eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Of gençliğim eyvah

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar umudu kesti

Of gençliğim eyvah

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HAKKINDA

Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı’nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu’dur.

Notaya Muzaffer Sarısözen’in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu’dur. (Eren 2003:5). İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika’ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.