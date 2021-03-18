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Çanakkale Türküsü’nün sözleri zafer günü yeniden gündemde

Çanakkale'de 106. yıl önce milleti ve ülkesi için canını veren kahraman askerler anılıyor. Gencecik yaşta her şeyini ülkesi için feda eden kahramanlarımız Çanakkale Türküsü’nde anlatılıyor. Çanakkale Savaşı'ndaki askerleri en iyi anlatan türkülerden biri olan Çanakkale Türküsü’nün sözleri, bugün en çok aratılan ve paylaşılanlar arasından yer alıyor.

Güncellenme: 09:08, 18/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Çanakkale Türküsü’nün sözleri zafer günü yeniden gündemde

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, özlemle yad ediyoruz. Onların kahramanlıklarını anlatan birçok şiir yazılmış olsa da Çanakkale Zaferi ile özdeşleşen bir türkü Çanakkale Türküsü…

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğime eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah

Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HAKKINDA

Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı’nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu’dur.

Notaya Muzaffer Sarısözen’in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu’dur. (Eren 2003:5). İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika’ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.

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Yayınlanma Tarihi:08:48,