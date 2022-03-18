Çanakkale Zaferi 107. yılında senfonik konserle anılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda Çanakkale Zaferi ve şehitler Kanlısırt/Anzak Senfonik Şiiri ile anılacak,

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Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bugün saat 20.00'de gerçekleşecek konserde, sahnede; Volkan Akkoç yönetiminde koro, opera sanatçısı Zafer Erdaş, müezzin Akif Kılıç, anlatıcı Ali Rıza Kubilay ve 20 Avustralyalı müzisyenin de bulunacağı Murat Cem Orhan yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası olacak.

Kanlısırt/ Anzak Senfonik Şiiri'nin birinci bölümü Avustralya ve Yeni Zelanda'dan toplanan askerlerin ülkelerinden ayrılmalarını, eğitilmelerini ve hasret çektiklerinde kendi şarkılarını söylemelerini anlatıyor.

Eserin ikinci bölümü Türk askerlerini anlatıyor. Koro, solistle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirirken, anlatıcı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale adlı largo tempoda anlatıyor. Savaşın olduğu bu bölüm, yoğun ses topluluğunda gelişiyor. ‘Dost Kahramanlar' ismiyle anılan eserin son bölümünde savaşın bitimine tanık olunuyor. Eser, Ulu Önder Atatürk'ün, Çanakkale'de şehit düşen yabancı askerler için yazdığı sözlerle son buluyor.