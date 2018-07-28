Çanakkale’de, ‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi açıldı

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Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20’nci yıl dönümü dolayısıyla 2018, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘Troya Yılı’ ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın da destekleri ile ‘2018 Troya Yılı’ boyunca Çanakkale, uluslararası işbirliklerinin yanı sıra, kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olmaya devam ediyor.



‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi 27 Ağustos tarihine kadar açık olacak. Ayrıca sergi, 19 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında ise İstanbul’da, Arkeoloji Müzesi’ne bağlı Darphane-i Amire’de sanatseverlerle buluşacak.

(DHA)