Çanakkale’de ele geçirilmişti: 2 bin yıllık ‘gladyatör’ün sırrı çözüldü

Çanakke'de ele geçirilen 2 bin yıllık gladyatör rölyefi, Troya Müzesi yetkilileri tarafından incelendi. Sırrı çözülen rölyefteki savaşçının, bir kol ve omuz korumasından oluşan hafif zırhlı kıyafete sahip, kafasında miğferi olmayan, bir ağ ve mızrak ile uzak dövüşü tercih eden 'Retiarius' sınıfı gladyatör olduğu belirlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.’ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.

Eserlerin, M.S. 1’inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen gladyatör rölyefi ve aynı döneme ait sütun tamburu parçası olduğu belirlendi.

Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya’da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu değerlendirildi.

Gladyatör rölyefi ile sütun tamburu ise Troya Müzesi’ne teslim edildi.

“RETİARİUS SINIFINA AİT BİR GLADYATÖR”

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, rölyefin, 2 bin yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.

Gladyatör dövüşlerinin imparatorların kendi imajlarını çizebilmek için önemli olduğunu ifade eden Gölcük, şöyle konuştu:

* Bu dövüşler Roma ile sınırlı kalmış değil. Anadolu topraklarında bu dövüşlerin Roma kadar ilgi görmese de yapıldığını biliyoruz. Gladyatör dövüşleri için amfi tiyatroların Kyzikos, Afrodisias gibi şehirlerde inşa edildiğini biliyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz Troas bölgesindeki Troya, Assos, Alexandrai Troas ve Parion şehirlerinde gladyatör dövüşleri yapılıyor. Rölyefimizin üzerinde bir gladyatör tasviri var. Bacakları ve kafası kırık. Ancak biz bunun Retiarius sınıfına ait bir gladyatör olduğunu biliyoruz.

“UZAK DÖVÜŞÜ TERCİH EDEN BİR SAVAŞÇI”

* Retiarius sınıfı gladyatörler elinde fuscina denilen üçlü ağızlı bir mızrak ya da bir ağ ile mücadele ediyor. Uzak dövüşü tercih eden bir gladyatör tipi. Rakiplerinin üzerine ağı attıktan sonra fuscina ile müdahalede bulunuyor. Bizim rölyefimizin üzerindeki gladyatörde bir ağ ya da mızrak yok. Retiarius denilen gladyatörlerde manica denilen ve kalbini koruyan sol koluna kadar uzanan bir zırh vardır. Çünkü hareket kolu sol koludur. Sol kolu rakibine en yakın yerdir. Kalbini ve vücudunun sol kısmını korumak için giyer.

* Gladyatörler arasında manicayı sol koluna takan tek gladyatör bu. Diğer gladyatörler sağ koluna takar. Balteus denilen bir kemer vardır. Ağı kullandığı zaman, sağ elinde tuttuğu ağın bir ucunu kemerine bağlar. Aynı zamanda subligaculum olarak da adlandırılan iç çamaşırı diyebileceğimiz belinde bir kıyafeti vardır. Bu rölyefimizdeki gladyatörün kafası kırık. Retiarius sınıfı gladyatörler kask takmazlar. Kafaları çıplaktır. Bacaklarında ekstra bir koruma yer almaz. (DHA)