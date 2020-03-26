Çanakkale’nin simgesi Aynalı Çarşı, corona virüs nedeniyle boş kaldı

Corona virüsün Türkiye’deki vaka sayısının her geçen gün artmasıyla vatandaşlar da önlemlerini artırıyor. ‘Evde kal’ çağrısına günbegün daha fazla sayıda insan uymaya başlarken, cadde ve meydanlar da bu nedenle boşalıyor. Çanakkale’de de kentin simgelerinden olan, Çanakkale Savaşları sırasında adı bir türküde anılan Aynalı Çarşı da boşalan yerlerden biri oldu. 37 dükkanın bulunduğu, yöresel ürünlerin yanı sıra giyim, ev tekstili, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyaların satıldığı, her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan 130 yıllık Aynalı Çarşı da sessizliğe büründü. (DHA)