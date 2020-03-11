Candan Erçetin MSG’de yeniden başkan seçildi

MSG’nin 11. Olağan Genel Kurulu, dün MKM Akatlar'da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da daha önce adaylığını açıklayan Garo Mafyan son anda seçimden çekildi.

777 asıl üyenin katıldığı olağan Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda tek liste ile seçime giren Candan Erçetin ve yönetim kurulu ekibi, oy kullanan 521 üyeden aldığı toplam 491 oyla seçimi kazanarak MSG Genel Kurulu tarafından 2 yıllığına görevlendirildi.

HARUN TEKİN’İ SEVİNDİREN SEÇİM

Usta müzisyen Harun Tekin, Candan Erçetin’in yeniden başkan seçilmesi ile ilgili attığı tweet’te, “Candan Erçetin'in bugün yapılan MSG Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilmesi; sadece MSG ya da müzik dünyamız için değil pek çok açıdan dersler içeren; umut ve mutluluk veren bir sonuç oldu” dedi.