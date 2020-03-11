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Candan Erçetin MSG’de yeniden başkan seçildi
Candan Erçetin MSG’de yeniden başkan seçildi
Sanatçı Candan Erçetin, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) Genel Kurulu'nda ikinci kez başkan seçildi.
Kültür Sanat 11 Mart 2020 - 12:40

MSG’nin 11. Olağan Genel Kurulu, dün MKM Akatlar'da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da daha önce adaylığını açıklayan Garo Mafyan son anda seçimden çekildi.

777 asıl üyenin katıldığı olağan Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda tek liste ile seçime giren Candan Erçetin ve yönetim kurulu ekibi, oy kullanan 521 üyeden aldığı toplam 491 oyla seçimi kazanarak MSG Genel Kurulu tarafından 2 yıllığına görevlendirildi.

Fotoğraf: MSG / Twitter

HARUN TEKİN’İ SEVİNDİREN SEÇİM

Usta müzisyen Harun Tekin, Candan Erçetin’in yeniden başkan seçilmesi ile ilgili attığı tweet’te, “Candan Erçetin'in bugün yapılan MSG Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilmesi; sadece MSG ya da müzik dünyamız için değil pek çok açıdan dersler içeren; umut ve mutluluk veren bir sonuç oldu” dedi.

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