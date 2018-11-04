Candan Erçetin’den müzikal serüven

Candan Erçetin, kendisini dinlemeye gelen ve Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirmesini isteyen misafirine teşekkür ederek, "Böylesine güzel bir gecede, böylesine güzel bir türküyü seve seve okurum. Hele ki o türkü Atatürk'ün sevdiği türküyse" dedi ve Vardar Ovası'nı seslendirdi.

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Türk müziğinin güçlü seslerinden Candan Erçetin, Günay Restaurant’da sahne aldı. “Hepiniz hoş geldiniz. Bu gece 1960’lı yıllardaki şarkılardan başlayarak müzikal bir serüvene çıkacağız” diyen Erçetin, sahnede birçok ölümsüz eseri seslendirdi.

Sahnesinin ikinci yarısında farklı bir kıyafet ile sahneye çıkan Candan Erçetin kendisine ait olan “Git” şarkısını seslendirerek performansının ikinci bölümünün açılışını yaptı.

GECEYİ VARDAR OVASI İLE NOKTALADI

Yunanistan ve Bosna Hersek gibi ülkelerde de sıkça söylenen şarkı ve türkülerden yaptığı bir seçki ile dinleyicilerine özel bir sürpriz yapan Candan Erçetin, son şarkısını söylemeden önce “Ata’nın sevdiklerinden bir türkü istemiş misafirimiz var. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir gecede, böylesine güzel bir türküyü seve seve okurum. Hele ki o türkü Atatürk’ün sevdiği türküyse…” sözlerini dile getiren Erçetin, “Vardar Ovası” türküsünü de okuyarak muhteşem geceyi noktaladı.



