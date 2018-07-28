Candan Erçetin’den raks daveti: Kalkın, oturmaya mı geldik?

Türkçe müziğin en sevilen isimlerinden Candan Erçetin, Ayvalık'ta verdiği konserde seyircileri dansa davet ederek, "Oturmaya mı geldik?" dedi. Ardından yüzlerce kişi bir arada Erçetin şarkılarında dans etti.

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Kerki ve Solfej tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Ayvalık Amfi Tiyatro’da konser veren Candan Erçetin, sevilen şarkılarıyla bir müzik ziyafeti çekti. Melek kanatlarını andıran motiflerle bezli buz mavisi bir elbise il çıktığı Ayvalık Amfi Tiyatro sahnesinde konserinin sonlarına doğru Balkan ezgileri ile coşkuyu artıran Erçetin, vokalistleri ile birlikte ”Sallana sallasana mendilini” adlı anonim eserde ise mendil şov yaptı.

‘BU GECE BİZİM GECEMİZ’

Daha önce de Bodrum konserinde darbuka çalarak müzikseverlere büyük sürpriz yapan Erçetin, Ayvalık’ta mendili ile geceye damgasını vurdu. Bu anlarda kendisine eşlik eden seyircileri ”Oturmaya mı geldik? Haydi oturanlarda kalksın, bize eşlik etsin. Bu gece bizim gecemiz” sözleri ile coşturan başarılı sanatçı, bundan sonra sık sık bu bölgeye geleceğini söyledi.