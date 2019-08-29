Candan Erçetin’in başkan seçildiği MSG çalışanları sendikalı oldu

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Candan Erçetin, elliye yakın çalışanın artık sendikalı olduğunu açıkladı ve konuyla ilgili şunları söyledi: “MSG'de çalışan arkadaşlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili kurum olarak baştan beri koruduğumuz özenli yaklaşım gereği, onların sadece Türkiye ortalamasının üzerinde maddi koşullara sahip olmasıyla yetinmemiz söz konusu olamazdı. Yeni dönemde birlikte her zamankinden çok ve farklı çalışacağız, bu yüzden herkesin işine odaklanması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sendikalı arkadaşlarımızı kutluyorum.” 1999 yılından beri eser sahiplerinin haklarını koruyan MSG, 20. kuruluş yılında yapmayı planladığı pek çok atılımla birlikte Avrupa'nın örnek gösterilen müzik meslek birliklerinden biri olmayı hedefliyor.