Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Candan Erçetin’in başkan seçildiği MSG çalışanları sendikalı oldu
Candan Erçetin’in başkan seçildiği MSG çalışanları sendikalı oldu
Son olarak 31 Mart 2018'de gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da Candan Erçetin'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesiyle yeni bir döneme başlayan MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), çalışma sartlarına gösterdiği özenin bir göstergesi olarak çalışanlarının sendikalı olmasına olanak sağladı.
Kültür Sanat 29 Ağustos 2019 - 13:00

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Candan Erçetin, elliye yakın çalışanın artık sendikalı olduğunu açıkladı ve konuyla ilgili şunları söyledi: “MSG'de çalışan arkadaşlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili kurum olarak baştan beri koruduğumuz özenli yaklaşım gereği, onların sadece Türkiye ortalamasının üzerinde maddi koşullara sahip olmasıyla yetinmemiz söz konusu olamazdı. Yeni dönemde birlikte her zamankinden çok ve farklı çalışacağız, bu yüzden herkesin işine odaklanması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sendikalı arkadaşlarımızı kutluyorum.” 1999 yılından beri eser sahiplerinin haklarını koruyan MSG, 20. kuruluş yılında yapmayı planladığı pek çok atılımla birlikte Avrupa'nın örnek gösterilen müzik meslek birliklerinden biri olmayı hedefliyor.

Etiketler