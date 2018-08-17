Çankırı’da 8,5 milyon yıllık fosil bulundu

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nkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazıda bulunan 8,5 milyon yıllık fosil incelemeye alındı. Bulunan fosille ilgili açıklamada bulunan Erol, “En çok bulunan, en yaygın bulunan gergedanların bu çevrede çok fazla yaşadığını düşünüyoruz. Burası eskiden sulak bir alanmış o yüzden bu bölgede fazla sayıda yaşamış olabilir. Gergedanın pek çok parçasını bulduk. Bu yıl kazı çalışmalarında 140 parça fosile ulaştık. Bunlardan en önemlisi ise gergedan kafatası. Bugüne kadar milyonlarca yıllık pek çok kalıntıya ulaşılan kazılarda bu yıl 15 türde yaklaşık 140 parça fosile ulaşıldı. Bunlardan ön önemlisini ise tam bir gergedan kafatası oluşturuyor” dedi.



ÖNEMLİ TÜRLER VAR

Buldukları kafatasının en iri gergedan türüne ait olduğunu ve laboratuvara alınıp, incelemeye başlandığını anlatan Erol, “Gergedan üzerinde Ege Üniversitesi’nden bir hocamız bilimsel çalışmalar yapacak. Daha sonra birlikte bunları yayınlayacağız. Çalışmalar sonucunda fosil, müzeye teslim edilecek. 8,5 milyon yıllık olduğu tahmin ediyoruz. Çok daha önemli türler de var burada. Özellikle müzede sergilenen kılıç dişli kaplan var. Çorak yerler çok yoğun fosil yatağının bulunduğu yer burası. Bugün alanı kapattık. Bayram sonrasında laboratuvarda bir sure daha devam edeceğiz. Gelecek yıl tekrar çalışmalar kaldığı yerden devam edecek” ifadelerini kullandı.

DHA