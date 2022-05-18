Cannes Film Festivali renkli görüntülerle başladı

Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali başladı. Eva Longoria, Lashana Lynch ve Julianne Moore gibi birbirinden ünlü isimler 75. defa düzenlenen etkinlikte boy gösterdi.

Sozcu.com.tr

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1946’dan beri düzenlenen festivale dünyanın her yerinden pek çok farklı film türü katılırken Altın Palmiye sahibi olacak yapım merakla beklenir. Bu yıl da 75. defa düzenlenen festival, kırmızı halıdan renkli görüntülerle başladı.

Covid nedeniyle, 2020′ tamamen iptal edilen ve 2021’de sıkı sağlık protokolleri altında gerçekleştikten sonra, kırmızı halı ile festival, tüm ihtişamıyla geri döndü.

Festivalin açılışı için seçilen film ise ödüllü film The Artist’in yönetmeni Michel Hazanavicius’un filmi Final Cut oldu. Filmin yönetmeni Hazanavicius, festivalin sinema insanlarının neşeli bir kutlaması olduğunu söyledi. İki haftalık etkinlikte ayrıca merakla beklenen Top Gun: Maverick ve Elvis filmleri de gösterilecek.

Hollywood yıldızı Tom Cruise, çok gecikmeli gişe rekorları kıran devam filmi Top Gun: Maverick’in Avrupa prömiyerini almasıyla 30 yıl sonra ilk kez film festivaline gelecek.

Letitia Wright, Joe Alwyn, Idris Elba, Tilda Swinton gibi birçok İngiliz yıldızın da bu yılki etkinliklere katılması bekleniyor.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iki yıl sonra sinemanın en göz alıcı etkinliğine dönüş umuduyla, 17-28 Mayıs tarihleri arasında festivale toplamda 35.000 civarında film profesyonelinin katılması bekleniyor.

Ancak, Çin’in de devam eden Covid kısıtlamaları nedeniyle ülkeden sınırlı katılım olması bekleniyor.

RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI UNUTULMADI

Ukrayna’daki savaş nedeniyle organizatörlerin kararıyla Ruslar da etkinlikte yer alamayacak. Festival direktörü Thierry Fremaux, tüm parıltının yanı sıra Cannes’ın Ukrayna’daki savaşı gündemde tutmayı hedeflediğini de söyledi: “Birlikte harika bir festival geçireceğiz. Ukrayna’yı düşünmeyi hiç bırakmadan sinema hakkında çok düşüneceğiz.”

Geçen ay Ukrayna’da Rus güçleri tarafından öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius’un son filmi özel gösterime girecek.

Bu yıl kazananları seçmekle görevli jüride Hintli süperstar Deepika Padukone ve İran’ın iki kez Oscar ödüllü yönetmeni Asghar Farhadi ve başında Fransız aktör Vincent Lindon yer alıyor.

FESTİVALDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Lori Harvey







Eva Longoria

Urvashi Rautela

Tallia Storm

Julianne Moore



Caroline Daur



Amandine Petit

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