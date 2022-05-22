Cannes Film Festivali’nde Carla Bruni rüzgârı

54 yaşındaki Carla Bruni, Üzüntü Üçgeni filminin Cannes'daki galasına katılırken ışıltılı elbisesiyle ince fiziğini sergiledi.

Sozcu.com.tr

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Carla Bruni, cumartesi günü Cannes Film Festivali sırasında Hüzün Üçgeni filminin galasına katılırken ışıltılı bir görüntü sergiledi. Ünlü şarkıcı ve eski Fransa First Lady’si, kırmızı halıda poz verdi.

Bruni, Celine by Hedi Slimane tasarımlı ışıltılı elbisesini pembe ve mavi mücevherli bir kolye ve kalın bir gümüş bileklikle süsledi.

Kara komedi türündeki film, süper zenginler için lüks bir gemi yolculuğuna davet edilen ünlü bir manken çifti merkezine alıyor.

Cannes, 2020’de iptal edildikten ve 2021’de de sıkı sağlık protokolleri altında gerçekleştikten sonra, tüm ihtişamıyla geri döndü. Festivalin açılışı için seçilen filmi, ödüllü The Artist’in arkasındaki ekibin Final Cut’ı oldu.

SAVAŞIN GÖLGESİ ÜSTÜNDE

Festival direktörü Thierry Fremaux, tüm parıltının yanı sıra Cannes’ın Ukrayna’daki savaşı gündemde tutmayı hedeflediğini söyledi. Açılış töreninde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kiev’den video bağlantısıyla sürpriz konuk olarak galanın açılış törenine hitap etmesiyle Ukrayna’daki savaşa özel bir ilgi gösterildi.

Kendisini ayakta alkışlayan coşkulu dinleyicilere “Sonunda nefret ortadan kalkacak ve diktatörler ölecek” dedi.

Festivalde ayrıca geçen ay Ukrayna’da Rus güçleri tarafından öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius’un son filmi özel gösterime girecek. Dünyanın en büyük film festivali 28 Mayıs’taki kapanış töreni ile sona erecek.

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