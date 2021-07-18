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Cannes Film Festivali’nde ödüller belli oldu: Kadın yönetmen kazandı

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:49, 18/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Cannes Film Festivali’nde ödüller belli oldu: Kadın yönetmen kazandı

Sinema dünyasının en prestijli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Altın Palmiye ödülü 37 yaşındaki Fransız yönetmen Julia Ducournau’nun yönettiği Titane isimli filme verildi. Törenin Fransızca gerçekleşmesi Cannes Film Festivali Jüri Başkanı olan yönetmen Spike Lee’yi de şaşırttı. Fransızca direktifleri yanlış anlayan Lee, Altın Palmiye kazananı yanlışlıkla erken söyledi.

Genç yönetmen, kazandığı anons edilince ekip arkadaşlarıyla sevinç gözyaşı döktü.

CANNES’DA İKİNCİ KADIN YÖNETMEN

Ödül aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Ducournau, “Lee’nin ödülü kazanmamda büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum” diye espri yaptı. Bir seri katil hakkında olan ve eleştirmenleri ikiye bölen bir film olan Titane, Wes Anderson’ın The French Dispatch, Three Floords ve Sean Penn imzalı Flag Day gibi filmleri geride bırakarak ödülü kapmayı başardı.

Genç yönetmen, Cannes’da büyük ödül kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.

Ducournau’ya ödülünü ünlü oyuncu Sharon Stone takdim etti.

Türkiye’den Kış Uykusu isimli filmle Nuri Bilge Ceylan’ın ve Yol isimli filmler Yılmaz Güney-Şerif Gören’in kazandığı Altın Palmiye’yi Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Wim Wenders, Emir Kusturica, David Lynch, Lars von Trier, Ken Loach gibi üst düzeyde yönetmenler kazanmıştı. Ducournau, ise ödülü kazanan sadece ikinci kadın yönetmen oldu.

En iyi erkek oyuncu Caleb Landry seçilirken en iyi kadın oyuncu da Renate Reinsve seçildi.

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