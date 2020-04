Cannes ve Venedik Film Festivali bir araya gelip YouTube üzerinden online yayın yapacak

Cannes'dan Venedik'e kadar tüm büyük film festivallerinin bir araya geleceği We Are One: A Global Film Festival - Biz Biriz: Küresel Film Festivali YouTube'ta yayınlanacak...Etkinlik, Berlin, Toronto, BFI Londra, Tribeca, Mumbai ve Sundance gibi 20 uluslararası kuruluşun katkılarını içerecek.