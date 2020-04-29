Cannes ve Venedik Film Festivali bir araya gelip YouTube üzerinden online yayın yapacak

Cannes'dan Venedik'e kadar tüm büyük film festivallerinin bir araya geleceği We Are One: A Global Film Festival - Biz Biriz: Küresel Film Festivali YouTube'ta yayınlanacak...Etkinlik, Berlin, Toronto, BFI Londra, Tribeca, Mumbai ve Sundance gibi 20 uluslararası kuruluşun katkılarını içerecek.

New York’ta Tribeca Film Festivali’ni kuran Robert De Niro ve Jane Rosenthal, bu yılki festivali iptal etmek zorunda kaldıktan sonra online bir etkinliğe ev sahipliği yapma fikrini ortaya atmıştı. Ünlü isimlerin de destek verdiği etkinlik için BBC’ye konuşan Rosenthal “Sık sık sinemanın ilham verici gücünden ve nasıl tüm sınırlara ve farklılıklara rağmen insanları birleştirip dünyayı iyileştirdiğinden bahsederiz. Tüm dünya şu sıralar iyileşme ihtiyacı içinde” dedi ve YouTube üzerinden yayınlanacak etkinlik hakkında bilgi verdi: “Hepimiz Biriz: Küresel Bir Film Festivali küratörleri, sanatçıları ve hikâye anlatıcıları birleştiriyor ve dünyanın her yerindeki izleyicileri eğlendirmeyi ve rahatlatmayı hedefliyor. Olağanüstü festival ortaklarımız ve YouTube ile birlikte herkese bir festivali benzersiz kılan şeyi tattırmayı istiyor; herkesin sanatın ve sinemanın gücünü takdir edeceklerini umuyoruz.”

Etkinliğe 29 Mayıs’tan itibaren erişim ücretsiz olacak ve filmler, kısa filmler, belgeseller, müzik ve sohbetleri içerecek tam bir program daha yakın zamanda yayınlanacak. 10 gün sürecek festival Dünya Sağlık Örgütü yararına düzenleniyor.