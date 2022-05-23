Cannes’da kırmızı halıyı işgal ettiler: Protesto düzenlendi

Fransa'nın Cannes kentinde devam eden festival sırasında bir grup gösterici kırmızı halıda eylem yaptı.

Sozcu.com.tr

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İran'da 16 kadını öldüren bir seri katilin hayatını anlatan “Kutsal Örümcek” (Holy Spider) filminin galasından önce kırmızı halıyı işgal eden bir grup kadın pankartlar açtı ve sis bombası attı.

Filmin gösteriminden önce 12 kadın kırmızı halı üzerinde toplanarak Cannes festivalinin son kez yapılmasından bu yana Fransa'da öldürülen 129 kadının adlarını taşıyan bir pankart açtı.

Protestocuların feminist Les Colleuses grubunun üyesi oldukları belirtildi.

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