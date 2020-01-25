Cansever’den rap sürprizi

Prodüktörlüğe soyunan Cansever, sözü ve müziği kendisine ait “Rollerdesin” şarkısına Azerbaycanın ünlü sanatçısı Niyam Salami ile düet yaptı. Şarkı için Dolapdere Autoplay stüdyolarında Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekildi. Şarkının aranjörlüğünü Enço Rasimov ve Darksound üstlendi.

Klip çekimleri arasında kameralar karşısına geçen Cansever ve Niyam Salami basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. “Rollerdesin” şarkısı ile ilgili konuşan Cansever, “Azerbeycan bizim kardeş ülkemiz ve Niyam oranın ünlü sanatçılarından ve sağ olsun teklifimize hayır demedi güzel bir düet şarkı geliyor, sözü ve bestesi bana ait. 2020 yılında güzel projelere imza atacağız Niyam Selami ve Balkanların esmer güzeli Samara ile bu prodüksiyon tamamen bana ait olacak, müzik adına hep çok güzel şeyler yapmaya çalıştım. Türkiye'de çok sevenimiz var buradan gönlü güzel dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz geçen yıl 'Kime bu inat' ile damga vurduk. Şarkı 100 milyonu aştı, hem de organik izlenmeler… Bizde öyle sahte işler olmaz. Ardından tarzımızı değiştirdik 'Geliyor Havalı' şarkısını çıkarttık Çukur dizisinde 2 hafta üst üste yayınlandı. Şimdi de damar düetimiz geliyor. Umarım sevenlerimiz de beğenirler” dedi.

'BİZ İKİ DEVLET BİR MİLLETİZ‘

Azerbaycan'ın başarılı şarkıcısı Niyam Salam ise yeni şarkısı ile ilgili “Buradan öncelikle Cansever'e çok teşekkür ediyorum o benim can dostum, en son Azerbaycan'a geldiğinde yanında şarkısını da getirdi bize jest yaptı. 'Rollerdesin' klibimizin yarısını da Azerbeycan'da çektik, insanlarımız görsün sonuçta biz iki devlet bir milletiz” dedi.

ZAMANDA RAP ALBÜMÜ GELİYOR

Son dönemlerdeki rap müzik ile ilgili konuya Cansever de dahil oldu ve şarkıcı sevenlerine müjdeli haber verdi: “Özümle sözümle karakterimle, hiçbir zaman polemiklere girmedim. Ama sanatçı olmayan, sesi olmayan birileri ben sanatçıyım dediği zaman çok kızıyorum.

Bir sürprizimi açıklayayım. Amerika'da Sony Müzik'ten bir teklif aldım çok yakın zamanda. Cansever Amerika'da rap yaptı diye bir şey duyarsanız şaşırmayın, rahmetli Müslüm Baba'nın bir lafı vardır çok severim: ‘Bana ne yakışırsa onu söylerim.' Ben de bana ne yakışırsa onu söylerim. Nisan yada Mayıs ayı gibi o projeyi çıkartmak istiyorum” dedi.