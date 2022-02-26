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Cansu Tosun ünlü Alman dizisinde rol alacak

Oyuncu Cansu Tosun, Almanya'da büyük ilgi gören 'Murder by the Lake (Die Toten vom Bodensee)' dizisinin yeni sezonuna konuk olacak.

Yayınlanma: 12:27 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Cansu Tosun ünlü Alman dizisinde rol alacak

Cansu Tosun, Almanya-Avusturya ortak yapımı ‘Murder by the Lake’ (Die Toten vom Bodensee) dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılacak.

Dizinin çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşecek.

Aksiyon ve suç türündeki ‘Murder by the Lake’, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyicinin büyük ilgisini görüyor.

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Almanya Avusturya Cansu Tosun İsviçre oyuncu