Cansu Tosun yeni filmi için Farsça öğrendi

Oyuncu Cansu Tosun, mültecilik sorununu anlatan ‘Anna'nın Avrupa prömiyeri için Roma Film Festivali'ne katıldı. Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir birlikteliği olan Cansu Tosun “Bir gün kendi filmimle bu güzel şehre geleceğimi düşünmemiştim. Film için çok kısa sürede Darice (Afgan Farsçası) öğrendim” dedi.

Güzel oyuncu, filmde bir ajan karakterini canlandırıyor. Tosun’a filmde Helen Mirren, Cillian Murphy ve Luke Evans gibi dünyaca ünlü oyuncular eşlik ediyor. Filmdeki sahnelerinin çekimi için geçtiğimiz kış Paris'e giden Tosun, hem Luc Besson'la çalışma hayalini gerçekleştirdiğini hem de Anna'nın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

CANSU TOSUN KİMDİR?

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya, Nürnberg’de doğmuştur. Anne babası Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya’ya göç etmiş. Babası, Nürnberg’de postane yöneticiliği yapıyor. Annesi ise bir mağazada çalışıyor. Nürnberg Operası’nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi. 4 yaşından beri birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve kaliteli markaların yüzü oldu. Cansu Tosun’un Fırat adında bir erkek ikiz kardeşi vardır. Nürnberg’de lise eğitiminde ticaret üzerine okudu.