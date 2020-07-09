Captain Hook rolü Jude Law’a emanet

En son başrolde yer aldığı The New Pope dizisiyle büyük beğeni toplayan Jude Law'ın yeni Peter Pan uyarlaması Peter Pan Wendy'de Captain Hook rolü için görüştüğü belirtildi.

Ünlü İngiliz aktör Jude Law’un adı bir Disney klasiği olan Peter Pan’ın yeni çekilecek olan filminde Captain Hook rolü için gündeme geldi.

Yeni Peter Pan’ın yönetmen koltığunda ise eski Peter Pan uyarlaması ve Pete’s Dragon’ın yönetmeni David Lowery’nin oturacak. 2003’teki animasyon uyarlamasında Captain Hook’u Jason Isaacs canlandırmıştı.

Disney’in live-action olarak uyarlamayı planladığı Peter Pan & Wendy için Jude Law’un yapım şirketiyle görüştüğü konuşuluyor. Senaryosunu Toby Hallbrooks’un kaleme alacağı uyarlamada filmde Wendy’ye Ever Anderson, Peter Pan’a ise Alexander Molony hayat verecek.

The New Pope dizisiyle beğeni toplayan Jude Law’ın gelecek projeleri arasında Fantastic Beasts ve Sherlock Holmes’un devam filmleri gibi yapımlar bulunuyor.