Cara Delevingne yakın arkadaşı Selena Gomez’in dizisinde rol alacak

Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in başrolde yer aldığı diziye Gomez'in yakın arkadaşı Cara Delevingne de katılıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hulu’da yayınlanan, Steve Martine ve Martin Short gibi iki ünlü oyuncunun da rol aldığı diziye sürpriz bir isim geliyor. Only Murders in the Building isimli dizide, gerçek hayatta çok yakın arkadaş olan Selena Gomez ve Cara Delevingne karşılıklı oynayacak.

Dizinin ortak yaratıcısı John Hoffman, Vanity Fair’de 5 Mayıs’ta yayınlanan bir röportajda 29 yaşındaki Cara Delevingne’in, sanat galerisi sahibi olan Alice olarak kadroya katıldığını açıkladı.

Hoffman, Gomez ve Delevingne için; “İkisinin birbirini tanıması ve rahat hissetmesi inanılmazdı” dedi.

Selena Gomez de daha önce Extra TV’ye Delevingne ile çalışmanın çok eğlenceli olduğunu ve “sadece birbirimizi çok iyi tanıdığımız için çoğu zaman gülmekten öldük” dedi.

İlginizi Çekebilir Cara Delevingne'den samimi açıklamalar: 'Olmayan çocuğum için kıyafet alıyorum'