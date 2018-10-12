Çav Bella klibine tepki yağan Hilal Cebeci’den açıklama: Solcu olarak üzülüyorum

Hilal Cebeci, dün yayınladığı Çav Bella klibine gelen tepkilerle ilgili, "Bir solcu olarak çok üzülüyorum, devrimci insanların uğraşması gereken çok önemli şeyler var" dedi.

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Hilal Cebeci, ‘Çav Bella’yı yorumlamasına ve klibini çekmesine yönelik sosyal medyadaki tepkilerle ilgili bir açıklama yaptı. “Ülkemizde sol bitmiş arkadaşlar” diyen Cebeci, “Devrimcilik sol görüş gerçekten bitmiş. Şimdi anlıyorum ki yıllarca sol görüş neden bu kadar başarısız çünkü gerçekten sadece konuşuyorlar bir solcu olarak çok üzülüyorum. Devrimci insanların uğraşması gereken çok önemli şeyler vardır” dedi.

Söz konusu klibinin uğraşılacak en son şey olduğunu belirten Cebeci, “Bir şarkıcı olarak istediğim şarkıyı istediğim tarzda söyleme özgürlüğüm var bunu en çok devrimciler bilir. Devrimcilik demek özgürlük demektir. Yok dans etmişim bir direniş şarkısında dans edilir miymiş şuymuş buymuş! Çok daha ciddi sorunlarımız var!” açıklamasını yaptı.

‘BABAM DEVRİMCİ OLARAK ÖLDÜ’

Cebeci, sosyal medyadan kendisine tepki gösteren oyuncu Bülent Parlak’a da, şöyle yazmıştı: “Ülkedeki her türlü rezilliğe göz yumuyorsunuz da, ters köşe yapılmış bir klip mi rahatsız ediyor sizleri, madem o kadar devrimcisiniz, neden susuyorsunuz her şeye? Bülent Parlak benim babam bir devrimci olarak öldü işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz.”